Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Covid-19 kaynaklı 4 can kaybının olduğu bugün, 710 da yeni vaka saptandı. Virüs kaynaklı can kaybı 154'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 20 bin 260 test yapıldığını ve 710 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, bugün Covid-19 nedeniyle 4 kişinin vefat ettiğini, 708 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti. 6 bin 371 kişinin tedavisi devam ederken, 12 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Açıklamaya göre, vakalardan 254’ü Lefkoşa, 188’i Girne, 154’ü Gazimağusa, 36’sı Güzelyurt, 41’i İskele ve 37’si de Lefke bölgesinden...

YOĞUN BAKIMDA 12 HASTA… BUGÜN 2 BİN 21 AŞI YAPILDI…

KKTC’de 18 Ocak 2022 itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.260. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 710. Yerel Vaka Sayısı: 710. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 708. Bugün Kaybedilen Hasta: 4. Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.135.966. Toplam Vaka Sayısı: 48.068. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 41.545. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6371. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6286. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12.”

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 2 bin 21 aşı yapıldığını da kaydetti.

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 845.

Güvende Kal genel tablo; Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4772. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114377.”