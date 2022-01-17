Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Ülkede bugün 32 bin 874 testle 654 yeni Covid 19 vakası tespit edildi. 307’si Lefkoşa, 185’i Girne, 126’sı Gazimağusa, 16’sı Güzelyurt, 13’ü İskele ve 7’si Lefke’den.

17 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 32874. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 654. Yerel vaka sayısı 654. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 813. Yapılan toplam test sayısı 5115706. Toplam vaka sayısı 47358. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 40837. Tedavisi devam eden vaka sayısı 6373. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 63. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 6294. Toplam kaybedilen hasta sayısı 150. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 16. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 2662. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 504. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 705. Takip edilen toplam bileklik sayısı 5137. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 113532”