banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Dr. Küçük 38’inci ölüm yıldönümünde yarın anılacak
Dr. Küçük yarın anılacak
Başbakan yurda döndü
Başbakan yurda döndü
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
banner405

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

14 Ocak 2022 Cuma 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 20 bin 214 test sonucu 551 pozitif vakaya rastlandı, 716  kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 245 kişi Lefkoşa, 79 kişi Girne, 156 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'nden. 

14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 551   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611       

Toplam Vaka Sayısı: 45.477         

banner341
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 38.287  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6970     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3154  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796      

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6679       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 111485 “

banner360
Son Güncelleme: 14.01.2022 19:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Küçük’ün 38. Yıl Dönümü, Doğa Koleji’nde tören ile anıldı
Dr. Küçük’ün 38. Yıl Dönümü, Doğa Koleji’nde tören ile anıldı
Hür-İş ve Kamu-iş Dr. Küçük’ü andı
Hür-İş ve Kamu-iş Dr. Küçük’ü andı
KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Merkezi törenle açıldı
KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Merkezi törenle açıldı
ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor
ARUCAD’ın ücretsiz atölyeleri başlıyor
Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız
Nurel: Bir olup ayağa kalkmak zorundayız
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Ataoğlu Taşkınköy esnafını ziyaret etti
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı
Başbakanlık Kavşağı haftasonu trafiğe kapalı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim