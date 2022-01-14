Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 20 bin 214 test sonucu 551 pozitif vakaya rastlandı, 716 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 245 kişi Lefkoşa, 79 kişi Girne, 156 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'nden.
14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 551
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611
Toplam Vaka Sayısı: 45.477
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6970
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3154
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6679
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 111485 “