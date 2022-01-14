Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 20 bin 214 test sonucu 551 pozitif vakaya rastlandı, 716 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 245 kişi Lefkoşa, 79 kişi Girne, 156 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'nden.

14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 551

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611

Toplam Vaka Sayısı: 45.477

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 38.287

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6970

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3154

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6679

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 111485 “