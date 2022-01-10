Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasına göre, vakalardan 333 kişi Lefkoşa, 196 kişi Girne, 117 kişi Gazimağusa, 28 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 14 kişi Lefke bölgesinden...

10 Ocak 2022 itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.765. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713. Ülke dışından gelen vaka yok. Yerel Vaka Sayısı: 713. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 350. Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.941.461. Toplam Vaka Sayısı: 42.415. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.259. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6013. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5946. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16.”

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 3 bin 678 aşı yapıldığını kaydetti.



“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 790. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525.Güvende Kal genel tablo: Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6691. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 108371.”