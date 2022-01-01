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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

01 Ocak 2022 Cumartesi 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de, son 24 saatte yapılan 8 bin 485 Covid-19 testinde 326 pozitif vaka tespit edildi, 1 kişi öldü, 129 kişi taburcu edildi. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle.

"Toplam 8485 test yapıldı, 309'u yerel, 326 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 129 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8485 olup, 309'u yerel, 326 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 129 kişi taburcu edilmiştir. 

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 309 kişi ise yerel vakadır. 

132 kişi Lefkoşa, 62 kişi Girne, 85 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

1 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8485  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 326 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17 

Yerel Vaka Sayısı: 309 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.710.657 

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Toplam Vaka Sayısı: 36.309   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.074  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3097   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3051 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 140      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 404  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 152  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6187 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104358

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Son Güncelleme: 01.01.2022 21:06
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