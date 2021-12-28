Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 17 bin 192 test yapıldığını, 175’i yerel, 209 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, 167 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 34 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 175 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.
Açıklamada, vakalarda; 74 kişinin Lefkoşa, 41 kişinin Girne, 27 kişinin Gazimağusa, 12 kişinin Güzelyurt, 13 kişinin İskele, 8 kişinin Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.
Bakanlık açıklamasında bugünkü aşı sayısı 4 bin 102, yoğun bakımdaki hasta sayısı 10 olarak bildirildi.
Covıd-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.192
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 209
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34
Yerel Vaka Sayısı: 175
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.653.145
Toplam Vaka Sayısı: 34.763
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2185
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2134
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 138
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4102
SON 24 SAATTE 424 BİLEKLİK TAKILDI
Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5609
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103152”