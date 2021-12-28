Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 17 bin 192 test yapıldığını, 175’i yerel, 209 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, 167 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 34 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 175 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Açıklamada, vakalarda; 74 kişinin Lefkoşa, 41 kişinin Girne, 27 kişinin Gazimağusa, 12 kişinin Güzelyurt, 13 kişinin İskele, 8 kişinin Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında bugünkü aşı sayısı 4 bin 102, yoğun bakımdaki hasta sayısı 10 olarak bildirildi.

Covıd-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.192

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 209

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34

Yerel Vaka Sayısı: 175

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 167

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.653.145

Toplam Vaka Sayısı: 34.763

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.442

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2185

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2134

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 138

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 4102

SON 24 SAATTE 424 BİLEKLİK TAKILDI

Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5609

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 103152”