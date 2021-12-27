Bugünkü vaka sayıları açıklandı

TEDAVİSİ SÜREN HASTA SAYISI 2 BİN 144

Sağlık Bakanlığı bugün, yapılan 24 bin 155 testle, 141'i yerel, 157 covid-19 vakası saptandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre bugün 221 covid-19 hastası da taburcu edildi.

Bugün saptanan vakaların 16’sı daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve gözetim altındaydı.

Yerel vakaların 61’i Lefkoşa, 29’u Girne, 40’ı Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 6’sı İskele, 2’si Lefke’de tespit edildi.

Bugün yapılan testlerle şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 635 bin 953’e, toplam vaka sayısı 34 bin 554’e yükseldi.

Bugün taburcu edilen hastalarla birlikte bugüne kadar iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı ise 32 bin 275’e çıktı.



TEDAVİSİ SÜREN HASTA SAYISI 2 BİN 144Şu anda ülkede 2 bin 144 hastanın tedavisi devam ediyor. Pandemi merkezinde 46 hasta, merkezi karantinada 2 bin 78 hasta bulunuyor.Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar ülkede 137 kişi yaşamını yitirirken, şu anda yoğun bakımda 11 covid-19 hastası yatıyor.4 BİN 435 AŞI YAPILDIÖte yandan bugün ülkede 4 bin 435 covid-19 aşısı yapıldı. Son 24 saat içinde 472 kişiye bileklik takıldı, 444 bilekliğin takibi sonlandırıldı.Güvende Kal kapsamında takip edilen toplam bileklik sayısı 5 bin 677, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 102 bin 659 olarak açıklandı.