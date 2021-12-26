Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Koronavirüs salgınında kaybedilen toplam can kaybı 137 oldu.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 kişi yurt dışından ülkeye gelirken 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Vakaların 78’inin Lefkoşa, 36’sının Girne, 21’inin Gazimağusa, 3’ünün Güzelyurt, 19’unun İskele, 2’sinin Lefke bölgesinden olduğu bildirildi.
26 Aralık 2021 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle;
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.611.798
Toplam Vaka Sayısı: 34.397
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.052
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2210
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 157
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5650
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102215