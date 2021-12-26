Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Koronavirüs salgınında kaybedilen toplam can kaybı 137 oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 kişi yurt dışından ülkeye gelirken 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakaların 78’inin Lefkoşa, 36’sının Girne, 21’inin Gazimağusa, 3’ünün Güzelyurt, 19’unun İskele, 2’sinin Lefke bölgesinden olduğu bildirildi.

26 Aralık 2021 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle;

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.611.798

Toplam Vaka Sayısı: 34.397

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.052

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2210

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2154

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 157

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5650

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102215