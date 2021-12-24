Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlık açıklamasında, 29 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 134 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.
Açıklamada, 45 kişinin Lefkoşa, 33 kişinin Girne, 36 kişinin Gazimağusa, 7 kişinin Güzelyurt, 13 kişinin İskele bölgesinden olduğu kaydedildi.
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.582
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29
Yerel Vaka Sayısı: 134
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.572.824
Toplam Vaka Sayısı: 34.001
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.691
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2177
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2103
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 135
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2828”
SON 24 SAATTE 369 KİŞİYE BİLEKLİK TAKILDI
Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5532
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101608”
(AF/ŞEB)