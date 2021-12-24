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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugün toplam 17 bin 582 test yapıldığını, 134’ü yerel, 163 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, 240 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi. 

24 Aralık 2021 Cuma 20:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlık açıklamasında, 29 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 134 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. 
Açıklamada, 45 kişinin Lefkoşa, 33 kişinin Girne, 36 kişinin Gazimağusa, 7 kişinin Güzelyurt, 13 kişinin İskele bölgesinden olduğu kaydedildi. 
Covid-19 genel durumu şöyle: 
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.582 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29 
Yerel Vaka Sayısı: 134 
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240  
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.572.824 
Toplam Vaka Sayısı: 34.001    
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.691 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2177 

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Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61  
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2103   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 135 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13  
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2828”
SON 24 SAATTE 369 KİŞİYE BİLEKLİK TAKILDI
Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde: 
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430 
GÜVENDE KAL GENEL TABLO 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5532  
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101608”
(AF/ŞEB)
 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 20:37
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