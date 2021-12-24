Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlık açıklamasında, 29 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 134 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, 45 kişinin Lefkoşa, 33 kişinin Girne, 36 kişinin Gazimağusa, 7 kişinin Güzelyurt, 13 kişinin İskele bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.582

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29

Yerel Vaka Sayısı: 134

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.572.824

Toplam Vaka Sayısı: 34.001

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.691

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2177



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2103Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 135Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2828”SON 24 SAATTE 369 KİŞİYE BİLEKLİK TAKILDIBakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 369Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 430GÜVENDE KAL GENEL TABLOTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5532Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 101608”(AF/ŞEB)