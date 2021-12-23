Bugünkü vaka sayıları açıklandı

YAŞAMINI YİTİREN KİŞİ SAYISI 134’E YÜKSELDİ

15 BİN 719 TEST SONUCU 165 YENİ VAKA SAPTANDI

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle bugün bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini; yapılan 15 bin 719 test sonucu 129’u yerel 165 yeni vaka saptandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre saptanan yeni vakaların 36’sı daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, gözetim altında bulunuyordu.

Yerel vakaların 37’si Lefkoşa, 35’i Girne, 43’ü Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 9’u İskele, 2’si Lefke’den.

Bugünkü testlerle, şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 555 bin 242’ye çıkarken, şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 33 bin 837’ye yükseldi.

Bugün 212 covid-19 hastası ise taburcu oldu. Böylece şimdiye kadar iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 31 bin 451’e çıktı.

Açıklamaya göre şu an covid-19 nedeniyle yoğun bakımda 12 hasta yatıyor.

2 BİN 254 VAKANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR…

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre şu anda ülkede 2 bin 254 kişinin covid-19 tedavisi sürüyor. Bunların 61’i pandemi merkezinde bulunuyor. Merkezi karantinadaki vaka sayısı ise 2 bin 181.

YAŞAMINI YİTİREN KİŞİ SAYISI 134’E YÜKSELDİ

Bugün bir kişinin daha covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 134’e yükseldi.

Öte yandan bugün ülkede 2 bin 345 covid-19 aşısı yapıldı. Son 24 saatte 384 yeni bileklik takılırken, 481 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Takip edilen toplam bileklik sayısının 5 bin 593, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısının ise 101 bin 178 olduğu belirtildi.