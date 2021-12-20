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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Ülkede 1 kişinin Covid 19’dan öldüğü bugün yapılan toplam 24 bin 708 testle 102'si yerel, 142 pozitif vakaya rastlandı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 20:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

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3 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 37 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi. Yerel vakaların 48’i Lefkoşa, 29’u Girne, 16’sı Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt, 5’i İskele’den.

20 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 
“Bugün yapılan test sayısı 24708. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 142. Ülke dışından gelen vaka sayısı 3. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 37. Yerel vaka sayısı 102. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 276. Bugün kaybedilen hasta 1. Yapılan toplam test sayısı 4505154. Toplam vaka sayısı 33299. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 30673. Tedavisi devam eden vaka sayısı 2501. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 74. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 2407. Toplam kaybedilen hasta sayısı 127. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 20. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 2459. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 330. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 668. Takip edilen toplam bileklik sayısı 5839. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 99810”

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Son Güncelleme: 20.12.2021 20:25
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