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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 17 bin 39 Covid-19 testi yapıldığını ve 98'i yerel 127 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Yoğun bakımda 21 kişi tedavi görürken, 70 kişi ise taburcu edildi. 

17 Aralık 2021 Cuma 20:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

29 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi. 

98 yerel vakadan 41 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi ise Lefke bölgesinden.

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Bugün itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:  
“Bugün yapılan test sayısı 17039. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 127. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 29. Yerel vaka sayısı 98. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 70. Yapılan toplam test sayısı 4439986. Toplam vaka sayısı 32984. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 30325. Tedavisi devam eden vaka sayısı 2448. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 83. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 2344. Toplam kaybedilen hasta sayısı 123. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 21”

Sağlık Bakanlığı, bugün ülke genelinde 2 bin 689 aşı yapıldığını kaydetti. 

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:
“Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 467. son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 596. güvende kal genel tablo: takip edilen toplam bileklik sayısı: 6158. takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 98408”

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Son Güncelleme: 17.12.2021 20:35
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