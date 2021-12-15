Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vakalardan ikisi yurt dışından ülkeye geldi. 44 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 172 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakalardan 53’ü Lefkoşa, 43’ü Girne, 45’i Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 25’i ise İskele bölgesinden.

Açıklamaya göre, KKTC’de bugüne kadar toplam 4 milyon 408 bin 252 test yapıldı ve toplam 32 bin 581 vakaya rastlandı. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı ise 30 bin 267 olarak açıklandı.

Tedavisi devam eden vaka sayısının 2 bin 435 olduğu, bu vakaların 21’inin yoğun bakımda, 2 bin 328’inin Merkezi Karantinada ve 86’sının da Pandemi Merkezinde bulunduğu belirtildi. Bugüne kadar kaybedilen toplam hasta sayısı ise 121.



Ülke genelinde bugün 2 bin 565 doz aşı yapıldığı da kaydedildi.GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLARGüvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 323 bileklik takılırken, 518 bilekliğin de takibi sonlandırıldı.Güvende Kal uygulamasına ilişkin genel tabloya göre ise, takip edilen toplam bileklik sayısı 6 bin 396, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 97 bin 306.