Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 2’sinin yurt dışından geldiği, 62’sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 151’inin ise yerel olduğu bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 45’nin Lefkoşa, 49’unun Girne, 34’ünün Gazimağusa, 12’sinin Güzelyurt, 9’unun İskele ve 2’sinin Lefke Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.

2 bin 440 vakanın tedavisinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Pandemi Merkezinde 92, yoğun bakımda 20 ve Merkezi karantinada 2 bin 328 hasta bulunduğu aktarıldı.

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı ise 2bin 765 olarak bildirildi.

14 ARALIK 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.839

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 215

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62

Yerel Vaka Sayısı: 151

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 314

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.392.773

Toplam Vaka Sayısı: 32.363



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.804Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2440Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 92Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2328Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2765Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 522Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 611Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6591Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 96.788