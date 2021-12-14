Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 2’sinin yurt dışından geldiği, 62’sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 151’inin ise yerel olduğu bildirildi.
Açıklamada, vakalardan 45’nin Lefkoşa, 49’unun Girne, 34’ünün Gazimağusa, 12’sinin Güzelyurt, 9’unun İskele ve 2’sinin Lefke Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.
2 bin 440 vakanın tedavisinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Pandemi Merkezinde 92, yoğun bakımda 20 ve Merkezi karantinada 2 bin 328 hasta bulunduğu aktarıldı.
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı ise 2bin 765 olarak bildirildi.
14 ARALIK 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.839
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 215
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62
Yerel Vaka Sayısı: 151
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 314
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.392.773
Toplam Vaka Sayısı: 32.363
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2440
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 92
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2328
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2765
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 522
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 611
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6591
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 96.788