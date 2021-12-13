Bugünkü vaka sayıları açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI: “135'İ YEREL, 175 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI, 3 KİŞİ VEFAT ETTİ, 245 KİŞİ TABURCU EDİLDİ”

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI 20… BUGÜN 3 BİN 33 AŞI YAPILDI

Covid-19 bugün 3 can kaybına daha neden oldu. Toplam can kayıpları 121’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 25 bin 914 Covid-19 testi yapıldığını ve 135'i yerel 175 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, 3 kişinin Covid-19’dan hayatını kaybettiğini, 273 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

40 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları ifade edilen açıklamada, 135 yerel vakanın, 47’sinin Lefkoşa, 48’inin Girne, 25’inin Gazimağusa, 5’inin Güzelyurt, 9’unun İskele, 1’inin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Bugün itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.914. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 175. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40. Yerel Vaka Sayısı: 135. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 245. Bugün Kaybedilen Hasta: 3. Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.372.934. Toplam Vaka Sayısı: 32.148. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.490. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2539. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 76. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2443. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20.”

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 3 bin 33 aşı yapıldığını da kaydetti.

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da şöyle:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 393. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 773.

Güvende Kal Genel tablo; Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6680. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 96.177.”