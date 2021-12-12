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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

 

12 Aralık 2021 Pazar 19:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan 20 bin 697 test sonucu 155'i yerel 200 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 273 kişi de taburcu edildi.

45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 155  kişi ise yerel vaka.

Vakalardan, 64 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 38 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'nden.

12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.697

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45

Yerel Vaka Sayısı: 155 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 273

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.347.020 

Toplam Vaka Sayısı: 31.973     

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.245 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2612 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2516 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 118 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 497   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 477

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7060

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 95.404"

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Son Güncelleme: 12.12.2021 20:16
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