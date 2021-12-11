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Koronavirüse bir can daha!
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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte toplam 20.845 test yapıldı, 233'ü yerel, 293 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 343 kişi taburcu edildi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 20:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Yaşanan son ölümle birlikte koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 117'ye yükseldi. 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 kişi yurt dışından ülkeye gelirken 59 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Yerel vakalardan 80’ninin Lefkoşa, 69’unun Girne, 52’sinin Gazimağusa, 11’inin Güzelyurt, 14’ünün İskele, 7’sinin Lefke bölgesinden olduğu bildirildi.

11 Aralık 2021 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.326.323 

Toplam Vaka Sayısı: 31.773

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.972

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2686

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82 

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Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2581

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 117

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 574

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 510  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7040

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.927

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Son Güncelleme: 11.12.2021 20:22
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