Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Yaşanan son ölümle birlikte koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 117'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 kişi yurt dışından ülkeye gelirken 59 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Yerel vakalardan 80’ninin Lefkoşa, 69’unun Girne, 52’sinin Gazimağusa, 11’inin Güzelyurt, 14’ünün İskele, 7’sinin Lefke bölgesinden olduğu bildirildi.
11 Aralık 2021 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.326.323
Toplam Vaka Sayısı: 31.773
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.972
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2686
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 82
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 117
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 23
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 574
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 510
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7040
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.927