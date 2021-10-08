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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

08 Ekim 2021 Cuma 19:01
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 17.865 test yapıldı,  51'i yerel, 76 pozitif vakaya rastlandı, 80 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.865 olup, 51'i yerel 76 pozitif vakaya rastlanmış, 80 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele,  2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

8 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.865 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21 

Yerel Vaka Sayısı: 51  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.074. 764 

Toplam Vaka Sayısı: 20.156 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.163 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 914 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2164 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 718 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7161 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 62.836

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