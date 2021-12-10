Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlık açıklamasında, pozitif vakalardan; 35 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup gözetim altında bulundukları, 175 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.
Vakalardan 51 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 2 kişinin de Lefke’den olduğu açıklandı.
10 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.846
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 210
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35
Yerel Vaka Sayısı: 175
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 272
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.305. 478
Toplam Vaka Sayısı: 31.481
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2737
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2635
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3803
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 538
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 549
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7015
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.442”