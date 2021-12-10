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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 bin 846 Coıvid-19 testi sonucunda  175'i yerel 210 pozitif vakaya rastlandığını, 272 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

10 Aralık 2021 Cuma 20:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlık açıklamasında, pozitif vakalardan;  35 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup gözetim altında bulundukları,  175 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan 51 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 2 kişinin de Lefke’den olduğu açıklandı.

10 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.846

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 210 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35

Yerel Vaka Sayısı: 175

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 272

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.305. 478 

Toplam Vaka Sayısı: 31.481     

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.630

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2737 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2635

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3803

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 538 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 549

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7015

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.442”

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Son Güncelleme: 10.12.2021 20:12
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