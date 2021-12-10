Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlık açıklamasında, pozitif vakalardan; 35 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup gözetim altında bulundukları, 175 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakalardan 51 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 2 kişinin de Lefke’den olduğu açıklandı.

10 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.846

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 210

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35

Yerel Vaka Sayısı: 175

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 272

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.305. 478

Toplam Vaka Sayısı: 31.481

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.630

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2737

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2635

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3803

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 538

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 549

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7015

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 94.442”