Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 14 Bin 469 test sonucu 167'si yerel 208 pozitif vakaya rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada 400 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.

Vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkeye gelirken, 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altındaydı.

Vakaların 48’i Lefkoşa, 66’sı Girne, 34’ü Gazimağusa, 9’u Güzelyurt, 9’u İskele, 1’i de Lefke bölgesinden.

Bugünkü Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.469; Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 208; Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1; Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40; Yerel Vaka Sayısı: 167; İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400; Bugün Kaybedilen Hasta:-; Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.286.632; Toplam Vaka Sayısı: 31.271; İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.358 ; Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2799; Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74; Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2701; Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 116;

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24; Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3847;

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar; Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 530; Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 587 ;

Güvende Kal Genel tablo: Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7026; Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 93.893”

