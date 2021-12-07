Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Covid- 19’dan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yapılan 19 bin 411 testte, 287'si yerel 324 pozitif vakaya rastlandığını, 240 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bugünkü ölümlerle birlikte Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 113’e yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 21.

Öte yandan bugün ülke genelinde 7 bin 261 Covid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Covid 19 verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, 37 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 287 kişinin ise yerel vaka olduğuna dikkat çekildi.

Vakaların, 115’i Lefkoşa, 72’si Girne, 68’i Gazimağusa, 11’i Güzelyurt, 17’si İskele, 4’ünün ise Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

7 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.411

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 324

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37

Yerel Vaka Sayısı: 287

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Toplam Vaka Sayısı: 30.791

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.573

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3069

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2970

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 113

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7261

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 526

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 717”

Güvende Kal Genel tablo

“Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7065

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 92.796”