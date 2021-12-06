Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamada, 38 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 204 kişinin ise yerel olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, 86 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 5 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu bildirildi.

6 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.282

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 242

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38

Yerel Vaka Sayısı: 204

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 262

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.237.458

Toplam Vaka Sayısı: 30.467

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 27.371



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2988Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2891Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 110Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 10.904Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 984Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7256Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 92.079”