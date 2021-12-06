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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan COVID 19 test sayısının 27 bin 282 olduğunu, 204'ü yerel 242 pozitif vakaya rastlandığını, 262 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

06 Aralık 2021 Pazartesi 20:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamada, 38 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulundukları, 204 kişinin ise yerel olduğu belirtildi. 
Bakanlık açıklamasında, 86 kişi Lefkoşa, 57 kişi Girne, 29 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 5 kişinin ise Lefke bölgesinden olduğu bildirildi. 
6 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.282   
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 242  
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38 
Yerel Vaka Sayısı: 204    
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 262  
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.237.458 
Toplam Vaka Sayısı: 30.467   
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 27.371 

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2988 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78 
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2891 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 110 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19   
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 10.904 
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 984 
Güvende Kal Genel tablo 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7256 
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 92.079”
 

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Son Güncelleme: 06.12.2021 20:29
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