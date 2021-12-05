Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 20.178 test yapıldı, 211'i yerel, 262 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 328 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.178 olup, 211'i yerel 262 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 50 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 211 kişi ise yerel vakadır.
89 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
5 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.178
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 262
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 50
Yerel Vaka Sayısı: 211
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 328
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Toplam Vaka Sayısı: 30.225
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 27.109
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3008
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2902
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 110
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 18
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 435
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7634
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 91.157