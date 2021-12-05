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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

05 Aralık 2021 Pazar 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 20.178 test yapıldı, 211'i yerel, 262 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 328 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.178 olup, 211'i yerel 262 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 50 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 211 kişi ise yerel vakadır. 

89 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

5 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.178  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 262 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 50 

Yerel Vaka Sayısı: 211     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 328 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.210.176   

Toplam Vaka Sayısı: 30.225   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 27.109 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3008 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2902  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 110 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 18  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 435    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7634 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 91.157

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