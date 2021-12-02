Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamada, vakalardan 85’inin Lefkoşa, 55’inin Girne, 48’inin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt, 10’unun İskele ve 2’sinin Lefke Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.
Yoğun bakımda 24 Covid-19 hastasının bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarının 8 bin 190 olduğu açıklandı.
Güvende Kal uygulamasına ilişkin güncel rakamların da paylaşıldığı açıklamada, son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısının 587, takibi sonlandırılan bileklik sayısının ise 547 olduğu aktarıldı
2 ARALIK 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.572
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51
Yerel Vaka Sayısı: 206
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 305
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.150.879
Toplam Vaka Sayısı: 29.401
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3107
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3012
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8190
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 587
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 547
Güvende Kal Genel tablo:
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7384
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 89.984