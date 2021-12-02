banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu KITSAB heyetini  kabul etti
Başbakan Turizmcileri kabul etti
Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi
Malını istedi, reddedildi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart adaya geliyor
Stewart haftaya geliyor
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
banner404

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 15 bin 572 Covid 19 testi sonucunda 51’i temaslı ve 206’sı yerel olmak üzere toplam 257 pozitif vakaya rastlandığını, 305 kişinin ise taburcu edildiğini duyurdu.

02 Aralık 2021 Perşembe 20:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamada, vakalardan 85’inin Lefkoşa, 55’inin Girne, 48’inin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt, 10’unun İskele ve 2’sinin Lefke Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.
Yoğun bakımda 24 Covid-19 hastasının bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarının 8 bin 190 olduğu açıklandı. 
Güvende Kal uygulamasına ilişkin güncel rakamların da paylaşıldığı açıklamada, son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısının 587, takibi sonlandırılan bileklik sayısının ise 547 olduğu aktarıldı
2 ARALIK 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.572 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51 
Yerel Vaka Sayısı: 206        
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 305 
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.150.879 
Toplam Vaka Sayısı: 29.401 

banner341
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.192 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3107 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71   
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3012 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104  
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24 
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8190 
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 587  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 547 
Güvende Kal Genel tablo:
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7384 
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 89.984
 

banner360
Son Güncelleme: 02.12.2021 21:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşmiş Milletler askerleri kan bağışında bulundu
Birleşmiş Milletler askerleri kan bağışında bulundu
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Dr. Küçük’ün anıları kitaplaştırıldı
Dr. Küçük’ün anıları kitaplaştırıldı
Sağlık Bakanlığı aşı merkezleri ve aşılama saatlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı aşı merkezleri ve aşılama saatlerini açıkladı
Zincirleme trafik kazası
Zincirleme trafik kazası
“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”
“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim