Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Açıklamada, vakalardan 85’inin Lefkoşa, 55’inin Girne, 48’inin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt, 10’unun İskele ve 2’sinin Lefke Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımda 24 Covid-19 hastasının bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarının 8 bin 190 olduğu açıklandı.

Güvende Kal uygulamasına ilişkin güncel rakamların da paylaşıldığı açıklamada, son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısının 587, takibi sonlandırılan bileklik sayısının ise 547 olduğu aktarıldı

2 ARALIK 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.572

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51

Yerel Vaka Sayısı: 206

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 305

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.150.879

Toplam Vaka Sayısı: 29.401



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.192Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3107Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3012Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8190Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar:Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 587Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 547Güvende Kal Genel tablo:Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7384Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 89.984