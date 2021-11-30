Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 21.350 test yapıldı, 234'ü yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı, 187 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.350 olup, 234'ü yerel 278 pozitif vakaya rastlanmış, 187 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 43 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 234 kişi ise yerel vakadır.
71 kişi Lefkoşa, 83 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 13 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
30 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.350
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 43
Yerel Vaka Sayısı: 234
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187
Bugün Kaybedilen Hasta:
Toplam Vaka Sayısı: 28.871
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 25.547
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3225
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3127
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 101
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8617
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 591
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 645
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7354
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 88.870