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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

07 Ekim 2021 Perşembe 18:22
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 14.614 test yapıldı,  76'sı yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.614 olup, 76'sı yerel 87 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 76 kişi ise yerel vakadır. 

22 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele,  1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.614 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 87 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 76 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.056.899 

Toplam Vaka Sayısı: 20.080 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.083 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 918 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 858 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2195 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 533  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 589 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7412 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 62.118

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