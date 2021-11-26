Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 21.363 test yapıldı, 227'si yerel, 297 pozitif vakaya rastlandı, 159 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.363 olup, 227'si yerel 297 pozitif vakaya rastlanmış, 159 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 67 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 227 kişi ise yerel vakadır.
78 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
26 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.363
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 297
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 67.
Yerel Vaka Sayısı: 227
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 159
Bugün Kaybedilen Hasta:
Toplam Vaka Sayısı: 27.822
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.606
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3118
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7393
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 547
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7322
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 86.661