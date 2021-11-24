Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 18 bin 1 testle 263'ü yerel 330 pozitif vaka tespit edildi.

Yerel vakaların 123’ü Lefkoşa, 60’ı Girne, 43’ü Gazimağusa, 9’u Güzelyurt, 24’ü İskele, 4’ü de Lefke Bölgesinden.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakaların 6’sı yurt dışından KKTC’ye geldi; 61 kişi ise gözetim altında bulunan daha önce tespit edilen vakaların temaslıları.



24 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:“Bugün yapılan test sayısı 18.001 . Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 330. Ülke dışından gelen vaka sayısı 6. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 61 . Yerel vaka sayısı 263 . İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 290. Yapılan toplam test sayısı 3.989.802. Toplam vaka sayısı 27.228. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 24.250. Tedavisi devam eden vaka sayısı 2882. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 69. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 2793. Toplam kaybedilen hasta sayısı 98. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 20. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 7461. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 414. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 536. Takip edilen toplam bileklik sayısı 7206. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 85.637”.