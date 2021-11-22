banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Geçişlerde yeni düzenleme
Geçişlerde yeni düzenleme
Casino İşletmecileri Birliği'nden Kurucu Cumhurbaşkanı'na vefa
CİB'den Denktaş'a vefa
Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler başladı
Bütçe Meclis'te görüşülüyor
İpin ucu kaçıyor!..
İpin ucu kaçıyor!..
banner404

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

22 Kasım 2021 Pazartesi 18:57
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 29.995 test yapıldı, 218'i yerel, 289 pozitif vakaya rastlandı, 208 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.995 olup, 218'i yerel 289 pozitif vakaya rastlanmış, 208 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 68 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 218  kişi ise yerel vakadır. 

98  kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 39 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.995  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 289  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 68 

Yerel Vaka Sayısı: 218 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 208 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

banner341
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.950.366 

Toplam Vaka Sayısı: 26.586 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.827 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2665 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 84      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2564  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6955 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 739  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7273 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 84.513

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğt CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü
Özyiğt CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü
Ünsal, “Fethin 450. Yıl Dönümünde Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu”na katıldı
Ünsal, “Fethin 450. Yıl Dönümünde Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu”na katıldı
2022 bütçesinin genelinin görüşülmesi tamamlandı
2022 bütçesinin genelinin görüşülmesi tamamlandı
Ataoğlu: “Belediyelerimiz arasında devam eden önemli iş birlikleri var”
Ataoğlu: “Belediyelerimiz arasında devam eden önemli iş birlikleri var”
Sucuoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Sucuoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarını kabul etti
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği: “Kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz”
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği: “Kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz”
Dakikalarca ters yönde yol aldı
Dakikalarca ters yönde yol aldı
İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler, KKTC bayrağını indirten belediye başkanının istifasını istiyor
İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler, KKTC bayrağını indirten belediye başkanının istifasını istiyor
LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” kitabı yayınlandı
LAÜ Akademisyeni Ağayev’in “Lefke’de Tarihin Peşinde” kitabı yayınlandı
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde test zorunluluğu bugünden itibaren yeniden başladı
Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde test zorunluluğu bugünden itibaren yeniden başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim