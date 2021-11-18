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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

18 Kasım 2021 Perşembe 20:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, yapılan 18 bin 880 testten 257’sinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugün 18 bin 880 test yapıldı, 207'si yerel, 257 pozitif vakaya rastlandı, 78 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 3’ünün yurt dışından geldiği, 47’sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslı ve bu süre içinde gözetim altında bulunan, 207’si de yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakaların 81’i Lefkoşa, 50’si Girne, 55’i Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt, 13’ü İskele, 4’ü Lefke  bölgesinden olduğu belirtildi. Yoğum bakımda yatan hasta sayısının da 16’ya çıktığı kaydedildi.

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı  ise 4 bin 382 olarak açıklandı.


18 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.880  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 47 

Yerel Vaka Sayısı: 207  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.855.122  

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Toplam Vaka Sayısı: 25.512  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.246 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2175 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2089   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4382 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 568   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 318  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6984 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 82.721

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Son Güncelleme: 18.11.2021 20:42
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