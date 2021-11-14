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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

14 Kasım 2021 Pazar 19:32
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 14.301 test yapıldı, 137 yerel, 174 pozitif vakaya rastlandı, 99 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.301 olup, 137'si yerel 174 pozitif vakaya rastlanmış, 99 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 137 kişi ise yerel vakadır. 

44 kişi Lefkoşa, 41 kişi Girne, 33 kişi Gazimağusa, 5  kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 8 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

14 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.301 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 174 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34 

Yerel Vaka Sayısı: 137  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 99 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.768.302  

Toplam Vaka Sayısı: 22.524 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.769 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1661 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1580 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 296  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6337 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.272

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