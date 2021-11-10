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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

10 Kasım 2021 Çarşamba 18:49
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 13.157  test yapıldı, 100'ü yerel, 133 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 108 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.157 olup, 100'ü yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 108 kişi taburcu edilmiştir. 

33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır. 

38 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

10 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.157 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33 

Yerel Vaka Sayısı: 100 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 108 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.702.958 

Toplam Vaka Sayısı: 23.818 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.292 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1435 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1389  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1140 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 326 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 445 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6278 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 79.731

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