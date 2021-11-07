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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

07 Kasım 2021 Pazar 18:50
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 18.655 test yapıldı, 100'ü yerel, 117 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.655 olup, 100'ü yerel 117 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi taburcu edilmiştir. 

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır. 

39 kişi Lefkoşa, 29 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 4 kişi  Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.655 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 117 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17 

Yerel Vaka Sayısı: 100 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 137 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.649.619 

Toplam Vaka Sayısı: 23.409 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.949 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1372    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1323 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 90 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 423  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 127 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6727 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 78.122

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