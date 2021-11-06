Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Vakalardan 31’inin Lefkoşa, 20’sinin kişi Girne, 26’sının Gazimağusa, 5’inin İskele, 6’sının Güzelyurt, 6’sının da Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
KKTC’de Covid-19 ile ilgili olarak bugün açıklanan diğer veriler ise şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.630.964
Toplam Vaka Sayısı: 23.292
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.812
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1331
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 184
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 364
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6431
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.995