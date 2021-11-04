Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.920 olup, 141'i yerel 158 pozitif vakaya rastlanmış, 77 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır.

52 kişi Lefkoşa, 33 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

4 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.920

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 158

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14

Yerel Vaka Sayısı: 141

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 77

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.596.725

Toplam Vaka Sayısı: 23.068

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.572

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1409

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1353

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1460

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 388

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 412

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6477

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.131