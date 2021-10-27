Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 17.403 test yapıldı, 75'i yerel, 109 pozitif vakaya rastlandı, 93 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.403 olup, 75'i yerel 109 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 75 kişi ise yerel vakadır.
27 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 24 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
27 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.403
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 109
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30
Yerel Vaka Sayısı: 75
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93
Bugün Kaybedilen Hasta:
Toplam Vaka Sayısı: 22.074
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.792
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1197
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1147
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1107
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 410
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5963
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 73.498