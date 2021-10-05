Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 20.632 test yapıldı, 60'ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı,70 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.632 olup, 60'ı yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

5 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.632

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 60

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.025.062

Toplam Vaka Sayısı: 19.914

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.969

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 866

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 809

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3209

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 896

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7584

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 60.864