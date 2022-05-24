Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 4 bin 519 testle 59 pozitif vakaya rastlandı. Vakalardan 34’ü Lefkoşa, 6’sı Girne, 15’i Mağusa, 1’eri de Güzelyurt, İskele ve Lefke bölgesinden olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, bugün itibarıyla Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 11.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 392 olarak açıklanırken, Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısının 11, karantinadaki vaka sayısının 381 olduğu belirtildi. Yoğun bakımda hasta bulunmuyor.

Pandemi nedeniyle ülkede bugüne kadar 237 can kaybı oldu.

Bugün 256 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.