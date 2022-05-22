banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Polis kazanın detaylarını paylaştı
Polis kazanın detaylarını paylaştı
Pınarbaşı ve Dörtyol Bölgesi’nde yangın…
Pınarbaşı ve Dörtyol Bölgesi’nde yangın…
Gönyeli'de inşaat alanında hırsızlık
Gönyeli'de inşaat alanında hırsızlık
Meteoroloji uyarısı: "Beklenen yağışların yer yer etkili olması bekleniyor"
Meteoroloji uyarısı
banner404

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

22 Mayıs 2022 Pazar 19:46
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 14.142 test yapıldı, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır."

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.142 olup, 30 pozitif vakaya rastlanmıştır. "

18 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 6 kişi Mağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

22 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.142

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 30

Bugün Kaybedilen Hasta:

banner341
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.964.112

Toplam Vaka Sayısı: 94.695

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.064

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 396

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı: 390

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Günü Lefkoşa Kumsal Parkı'nda çeşitli aktivitelerle kutlandı
Avrupa Günü Lefkoşa Kumsal Parkı'nda çeşitli aktivitelerle kutlandı
Tatar Anadolu Efes'i şampiyonluğundan dolayı kutladı
Tatar Anadolu Efes'i şampiyonluğundan dolayı kutladı
Levent Koleji basketbol takımı Yıldız Kızlarda Türkiye ikincisi oldu
Levent Koleji basketbol takımı Yıldız Kızlarda Türkiye ikincisi oldu
Üstel'den başsağlığı mesajları...
Üstel'den başsağlığı mesajları...
İskele'deki yangın söndürüldü, Taşkınköy'de bir evde yangın çıktı
İskele'deki yangın söndürüldü, Taşkınköy'de bir evde yangın çıktı
Gazimağusa ve Paşaköy'deki yangınlar söndürüldü, İskele'deki yangın sürüyor
Gazimağusa ve Paşaköy'deki yangınlar söndürüldü, İskele'deki yangın sürüyor
Töre, Büyük Han’da düzenlenen etkinliğe katıldı
Töre, Büyük Han’da düzenlenen etkinliğe katıldı
Töre Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne katıldı
Töre Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne katıldı
Trafik kazası… 3 yaralı
Trafik kazası… 3 yaralı
Güngördü Gaziantep’te temas ve incelemelerde bulundu
Güngördü Gaziantep’te temas ve incelemelerde bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim