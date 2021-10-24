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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

24 Ekim 2021 Pazar 18:53
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 19.924 test yapıldı, 64'ü yerel, 96 pozitif vakaya rastlandı, 93 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.924 olup, 64'ü yerel 96 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir. 

32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 64 kişi ise yerel vakadır. 

32  kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi  İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

24 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.924 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 96 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32 

Yerel Vaka Sayısı: 64 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.390.005 

Toplam Vaka Sayısı: 21.706 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.405 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1216 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 418 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 512 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6608  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 71.609

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Son Güncelleme: 24.10.2021 18:56
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