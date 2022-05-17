Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte toplam 5 bin 584 test yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 3 kişisinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.



Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 5584

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58



Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.925.270



Toplam Vaka Sayısı: 94.512

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.819

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4

Karantinadaki Vaka Sayısı : 453

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168”