Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte toplam 5 bin 584 test yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 3 kişisinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 5584
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.925.270
Toplam Vaka Sayısı: 94.512
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4
Karantinadaki Vaka Sayısı : 453
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168”