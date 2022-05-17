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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugün toplam 58 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

17 Mayıs 2022 Salı 19:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte toplam 5 bin 584 test yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele,  3 kişisinin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.
 
Covid-19 genel durumu şöyle: 

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 5584   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58         
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.925.270       
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.512                      

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.819                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458           
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 453            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 168”

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Son Güncelleme: 17.05.2022 19:10
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