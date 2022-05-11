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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin Covid-19’dan vefat ettiği son 24 saatte toplam 5 bin 375 test yapıldığını, 43 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 19:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni vakaların 19’u Lefkoşa, 10’u  Girne, 10’u Gazimağusa, 2’si  Güzelyurt, 1’i İskele, 1’i de  Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 5375  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43       

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.868.065    

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Toplam Vaka Sayısı: 94.231                

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.472                           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 524        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 520          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 176”

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Son Güncelleme: 11.05.2022 20:33
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