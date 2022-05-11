Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni vakaların 19’u Lefkoşa, 10’u Girne, 10’u Gazimağusa, 2’si Güzelyurt, 1’i İskele, 1’i de Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 5375

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.868.065

Toplam Vaka Sayısı: 94.231

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.472

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 524

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4

Karantinadaki Vaka Sayısı : 520

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 176”