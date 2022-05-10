Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 21 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 14 kişinin Gazimağusa, 9 kişinin Güzelyurt, 7 kişinin İskele, 6 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690

Toplam Vaka Sayısı: 94.188

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4Karantinadaki Vaka Sayısı: 510Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 290.”