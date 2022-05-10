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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 6 bin 27 Covid-19 testi yapıldığını, 63 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.  

10 Mayıs 2022 Salı 19:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 21 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 14 kişinin Gazimağusa, 9 kişinin Güzelyurt, 7 kişinin İskele, 6 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi. 
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027  
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63       
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690     
Toplam Vaka Sayısı: 94.188                
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439                           

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515         
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4      
Karantinadaki Vaka Sayısı: 510          
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236          
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 290.”
 

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Son Güncelleme: 10.05.2022 19:04
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