Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 21 kişinin Lefkoşa, 6 kişinin Girne, 14 kişinin Gazimağusa, 9 kişinin Güzelyurt, 7 kişinin İskele, 6 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690
Toplam Vaka Sayısı: 94.188
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4
Karantinadaki Vaka Sayısı: 510
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 290.”