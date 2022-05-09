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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 45 yeni pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 19:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 13 Bin 184 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlandı.

Açıklamaya göre, vakalardan; 19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesinden.
 

9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle: 

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45       
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663    
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.125                 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.373                           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 518          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 512           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   251”
 

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Son Güncelleme: 09.05.2022 19:47
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