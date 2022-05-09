Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 13 Bin 184 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlandı.

Açıklamaya göre, vakalardan; 19 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesinden.



9 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.184

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45



Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.856.663Toplam Vaka Sayısı: 94.125

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.373

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 518



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5

Karantinadaki Vaka Sayısı : 512

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 251”

