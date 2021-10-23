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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:42
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 22.310 test yapıldı, 53'ü yerel, 78 pozitif vakaya rastlandı, 90 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.310 olup, 53'ü yerel 78 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 53 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 2 kişi  İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

23 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.310 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 78 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 53 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.370.081 

Toplam Vaka Sayısı: 21.610 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.312 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1213 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  90  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 496  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 552  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6702  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 71.097

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