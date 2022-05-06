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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 7 bin 61 test yapıldığını, 61 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.  

06 Mayıs 2022 Cuma 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Yeni vakalardan, 30 kişinin Lefkoşa, 7 kişinin Girne, 13 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin Güzelyurt, 7 kişinin İskele, 1 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi. 
Bakanlık açıklamasına göre, ülkede yapılan toplam test sayısı 6 milyon 821 bin 348’e, vaka sayısı 93 bin 963’e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 93 bin 98’e yükseldi.   
Tedavisi devam eden vaka sayısının 631 olduğu, bunlardan 5’inin Pandemi Merkezi’nde, 1’i yoğun bakımda, 625’i de karantinada olduğu kaydedildi.

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Bugün 241 kişiye aşı yapıldı.
Ülkede pandemi nedeniyle bugüne kadar toplam 236 kişi hayatını kaybetti. 
 

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Son Güncelleme: 06.05.2022 19:34
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