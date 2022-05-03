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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

03 Mayıs 2022 Salı 19:26
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 1870 test yapıldı, 57 pozitif vakaya rastlandı "

Son 24 saatte yapılan test sayısı 1870 olup, 57 pozitif vakaya rastlanmıştır"

39 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi LefkeBölgesi'ndendir.

3 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1870

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57

Bugün Kaybedilen Hasta:

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.781.927

Toplam Vaka Sayısı: 93.799

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6.

Karantinadaki Vaka Sayısı : 834

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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