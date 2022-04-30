banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
Tatar İngiltere ziyaretini erteledi
CTP MYK toplandı…
CTP MYK toplandı…
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…
UBP MYK saat 11.00’de toplanıyor…
Hasipoğlu: Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar
Hasipoğlu'ndan açıklama!
banner405

Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 bin 744 test sonucunda  75 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 18:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların 54’ü Lefkoşa, 8’i Girne, 11’i  Gazimağusa, 2’si Güzelyurt bölgesinden.

965 hastanın tedavisi devam ederken, Pandemi merkezi’nde 15, yoğun bakımda ise 2 hasta var.

30 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6744

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75  

   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.775.332     

     

Toplam Vaka Sayısı: 93.626             

banner341

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.428                      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 965    

     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 948    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

banner360
Son Güncelleme: 30.04.2022 18:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”
“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”
Tüketiciler Derneği : “Hükümetin kurulamaması büyük hayal kırıklığı ile izleniyor”
Tüketiciler Derneği : “Hükümetin kurulamaması büyük hayal kırıklığı ile izleniyor”
Sucuoğlu görevini iade edeceğini açıkladı
Sucuoğlu görevini iade edeceğini açıkladı
Tarım Bakanı Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Tarım Bakanı Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Denktaş: Demokrasimiz can çekişiyor
Denktaş: Demokrasimiz can çekişiyor
Arıklı: Cumhurbaşkanı görevi CTP Genel Başkanına vermelidir
Arıklı: Cumhurbaşkanı görevi CTP Genel Başkanına vermelidir
Ani ölümü herkesi yasa boğdu
Ani ölümü herkesi yasa boğdu
Erhürman MYK sonrasında açıklama yaptı…
Erhürman MYK sonrasında açıklama yaptı…
Memur-Sen’den 1 Mayıs açıklaması
Memur-Sen’den 1 Mayıs açıklaması
Taçoy: “Tüm emekçilerin yanında olmayan devam edeceğiz”
Taçoy: “Tüm emekçilerin yanında olmayan devam edeceğiz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim