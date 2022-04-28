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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 6 bin 782 Covid 19 testi yapıldığını, 85 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.  

28 Nisan 2022 Perşembe 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan 36 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 28 kişinin Gazimağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin İskele, 2 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi. 
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080     
Toplam Vaka Sayısı: 93.467            

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124                     
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13      
Karantinadaki Vaka Sayısı: 1095    
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2        
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 205”

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Son Güncelleme: 28.04.2022 19:40
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