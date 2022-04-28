Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan 36 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 28 kişinin Gazimağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin İskele, 2 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080
Toplam Vaka Sayısı: 93.467
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13
Karantinadaki Vaka Sayısı: 1095
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 205”