Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan 36 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 28 kişinin Gazimağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin İskele, 2 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080

Toplam Vaka Sayısı: 93.467



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13Karantinadaki Vaka Sayısı: 1095Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 205”