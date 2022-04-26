Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların 72’si Lefkoşa, 36’sı Girne, 35’i Gazimağusa, 6’sı Güzelyurt, 20’si İskele, 1’i Lefke’den.

25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 7110. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 170. Yapılan toplam test sayısı 6 milyon 749 bin 394. Toplam vaka sayısı 93 bin 242. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 91 bin 813. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1196. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 18. Karantinadaki vaka sayısı 1177. Toplam kaybedilen hasta sayısı 235. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 245”